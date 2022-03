Halbleitermangel: Daimler Truck fährt in Werken teilweise Kurzarbeit

ECHTERDINGEN (awp international) - Der Lastwagenhersteller Daimler Truck setzt wegen des Versorgungsengpasses bei Halbleitern auf Kurzarbeit in einigen Bereichen von zwei grossen Werken. Betroffen seien die Fabriken in Mannheim im laufenden Monat und in Gaggenau im kommenden Monat, teilte ein Sprecher des Herstellers am Montag auf Anfrage in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit. Die Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten" berichtete über Kurzarbeit in Gaggenau.