Handelsplattform Tradegate übernimmt Berliner Börse

Die AG betreibt sowohl die Börse als Anstalt öffentlichen Rechts als auch den in London ansässigen europäischen Handelsplatz Equiduct. Der bisherige Eigentümer, der Verein Berliner Börse, werde wiederum mit 20 Prozent an Tradegate beteiligt, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die "Börsen-Zeitung" über den Vorgang berichtet.

Vorstand der Berliner Börse AG wird der bisherige Tradegate-Geschäftsführer Oliver Szabries. Nach Informationen der "Börsen-Zeitung" scheiden damit die bisherigen Geschäftsführer Jörg Walter und Artur Fischer aus.

Die Berliner Börse hat, wie andere Regionalbörsen in Deutschland auch, in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. Zuletzt wies sie ein Handelsvolumen von lediglich knapp 5 Milliarden Euro auf. Tradegate wiederum verfügt über ein Handelsvolumen von rund 103 Milliarden Euro. Die Plattform gehört zu 75 Prozent der Deutschen Börse in Frankfurt./maa/DP/fba

