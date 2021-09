Handelsumsatz an der Schweizer Börse geht im August um 4,3 Prozent zurück

Insgesamt wurden im August an der SIX Wertpapiere im Umfang von 84,5 Milliarden Franken gehandelt. Dies sind um 4,3 Prozent weniger als im Vormonat, wie die SIX am Mittwochabend mitteilte. Die Zahl der Abschlüsse sank um 5,4 Prozent auf 4,3 Millionen.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war laut SIX der 19. August, als Wertschriften im Wert von 5,9 Milliarden Franken die Besitzer wechselten. Am gleichen Tag wurden mit 292'922 auch die meisten Abschlüsse getätigt.

Die umsatzstärkste Wertschrift im August war wiederum der Genussschein von Roche mit 7,2 Milliarden Franken. Der "Bon Roche" war mit 229'982 Abschlüssen zugleich das meistgehandelte Wertpapier.

Der SMI stieg im August um 2,4 Prozent auf 12'411,1 Punkte. Am 18. August 2021 markierte der Leitindex ein neues Allzeithoch mit 12'573,4 Punkten (Schlusskurs).

In den ersten acht Monaten des Jahres wurde ein Handelsumsatz von 867,7 Milliarden Franken verbucht. Das ist ein Minus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 29,8 Prozent. Die Zahl der Abschlüsse ging um 39,1 Prozent auf 42,6 Millionen zurück.

Umsatzrückgang in allen Segmenten

Nach Segmenten betrachtet blieben die Aktien (inklusive Fonds und ETPs) im August mit 69,5 Milliarden Umsatz die stärkste Kategorie. Das ist allerdings verglichen mit Juli ein Minus von 2,4 Prozent.

Rückläufig war auch der Handel mit in Schweizer Franken ausgegebenen Obligationen, der um 3,6 Prozent auf 7,4 Milliarden Franken schrumpfte. Der Umsatz mit Fremdwährungsanleihen ging um 9,0 Prozent auf 1,7 Milliarden zurück.

Der Handelsumsatz mit ETFs sank um fast ein Viertel auf 4,5 Milliarden Franken. Derweil ermässigte sich der Handelswert bei Strukturierten Produkten und Warrants um 9,9 Prozent auf 1,3 Milliarden. 117 Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verbuchten ein Handelsvolumen von 587,3 Millionen Franken.

pre/ra

(AWP)