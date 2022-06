Handelsvolumen an der Schweizer Börse zieht im Mai leicht an

Der gesamte Handelsumsatz im Mai belief sich auf 109,4 Milliarden Franken. Das waren 2,8 Prozent mehr als im Vormonat, wie die Börsenbetreiberin SIX am Mittwochabend mitteilte. Die Anzahl Abschlüsse nahm um 14 Prozent auf 5,5 Millionen zu. Zu bedenken gilt allerdings, dass im Mai an 21 Tagen und im April nur an 19 Tagen gehandelt wurde.

Rege gehandelte Anleihen

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war im Berichtsmonat der 11. Mai, als Wertschriften im Umfang von 9,4 Milliarden Franken den Besitzer wechselten. Gleichentags wurden mit gut 322'000 auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Mai war der Roche-Bons mit 10,3 Milliarden Franken.

Bis auf ETFs (-5,8%) verzeichneten sämtliche Segmente im Mai einen Anstieg des Handelsumsatzes. Besonders ausgeprägt war dieser bei den Franken-Anleihen (+33) und den Anleihen in Fremdwährungen (+18%). Beim wichtigsten Segment, den Aktien inklusive Fonds und ETPs, resultierte ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.

Seit Beginn des Jahres beträgt der Handelsumsatz 607,9 Milliarden Franken und die Anzahl Abschlüsse 29,5 Millionen. Verglichen mit 2021 entspricht dies beim Umsatz einem Plus von 4,7 Prozent und bei den Abschlüssen von 2,1 Prozent.

