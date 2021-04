Hansgrohe steigert Ergebnis in der Coronapandemie

Das Unternehmen belohnte die Leistungen seiner Mitarbeiter im In- und Ausland mit einer Corona-Prämie von drei Millionen Euro. In Deutschland entfielen dabei 850 Euro auf jeden Beschäftigten. Weltweit arbeiten für Hansgrohe 4714 Mitarbeiter, davon 2971 in Deutschland. "Trotz aller Wirrungen und Erschwernissen bei der Pandemie-Eindämmung sehen wir allerdings Licht am Ende des Tunnels", sagte Kalmbach zum Ausblick in das laufende Jahr. Die ersten Monate zeigten sehr positive Signale./tat/DP/mis

(AWP)