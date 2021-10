Harley-Davidson mit Gewinnsprung - Aktie steigt kräftig

Der Motorradbauer Harley-Davidson hat Gewinn und Erlöse im dritten Quartal trotz weltweiter Lieferkettenprobleme kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende September verdiente das 118 Jahre alte US-Traditionsunternehmen 163 Millionen Dollar und damit rund 36 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar, wie Harley-Davidson am Mittwoch in Milwaukee mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich schlechteren Ergebnissen gerechnet.