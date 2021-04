Hauptversammlung Deutscher Bank wird komplett im Internet übertragen

Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie online statt. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Einladung zu dem Aktionärstreffen am 27. Mai hervor. Erstmals wird die gesamte Veranstaltung, einschliesslich der Generaldebatte und der Abstimmungen, öffentlich zugänglich live im Internet übertragen. Aktionäre, die ihre Fragen vorab ordnungsgemäss eingereicht haben, können demnach während der Generaldebatte dazu Nachfragen stellen. "Wir werden unseren Aktionären ermöglichen, sich mit Redebeiträgen in die live übertragene Hauptversammlung einzubringen", erläuterte Vorstandsmitglied Stefan Simon.