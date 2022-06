HBM: Bristol Myers Squibb erwirbt Portfoliounternehmen Turning Point

Der Übernahmepreis von 76 US-Dollar pro Aktie entspreche einer Prämie von rund 122 Prozent auf den Schlusskurs vom 2. Juni, teilte HBM am Freitagabend mit. Per (heutigem) Freitag halte HBM auf Basis des Übernahmepreises Aktien im Wert von 66 Millionen Dollar. HBM ist laut eigenen Angaben seit 2018 Aktionärin, als sich das Unternehmen noch in Privatbesitz befand.

Der Abschluss der Transaktion werde für das dritte Quartal 2022 erwartet, heisst es weiter. Turning Point ist laut Communiqué ein Unternehmen für Präzisionsonkologie mit einer Pipeline von Präparaten in der klinischen Entwicklung, die auf die wichtigsten Einschränkungen bestehender Krebstherapien abzielen.

kw/

(AWP)