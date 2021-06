HBM Healthcare will 60 Millionen Franken für sechs Jahre aufnehmen

Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 60 Millionen Franken, kann aber bis maximal 75 Millionen Franken erhöht werden, wie die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Die Emission erfolgt zu pari. Abgerechnet wird am 12. Juli 2021. Die definitiven Konditionen der Anleihe, das heisst Emissionsbetrag und Zinssatz, werden voraussichtlich am 18. Juni 2021 nach Handelsschluss veröffentlicht. Ab dem 9. Juli soll das Papier zum Handel an der Schweizer Börse SIX zugelassen werden.

pre/rw

(AWP)