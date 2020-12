HBM: NAV profitiert von Börsengängen von Bioatla und Seer

Bioatla ging laut Mitteilung vom Donnerstag am (gestrigen) Mittwoch an die Nasdaq. Das im Bereich Tumor-Behandlung tätige Unternehmen platzierte 10,5 Millionen neue Aktien zu 18,00 USD und nahm dadurch 189 Millionen USD auf. Am gestrigen ersten Handelstag stieg der Aktienkurs auf 31,02 USD (+72%). HBM beteiligte sich den Angaben zufolge erstmals im Juni 2020 mit 11,5 Millionen USD am Unternehmen und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere 17,6 Millionen. Nach dem Börsengang hält HBM den Angaben zufolge 2,69 Millionen Bioatla-Aktien im Gesamtwert von 83,5 Millionen USD. Durch den Börsengang erhöhe sich der NAV je HBM-Aktie um 5,89 Franken, heisst es.

Bereits früher im Monat hatte Seer Inc. den Börsengang ebenfalls an der Nasdaq vollzogen. Auf Grundlage des Aktienkurses von Seer per Mitte Dezember resultierte auf der Investition laut Mitteilung ein Neubewertungsgewinn von 5,43 Franken per HBM-Aktie (welcher im gestern publizierten NAV per 15. Dezember 2020 allerdings bereits berücksichtigt war).

uh/kw

(AWP)