HBM-Portfolio-Unternehmen Monte Rosa Therapeutics startet erfolgreich an Nasdaq

Ein weiteres Unternehmen aus dem Portfolio der Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments ist erfolgreich an die Nasdaq gegangen. Das private Unternehmen Monte Rosa Therapeutics habe am gestrigen Donnerstag seinen IPO an der US-Börse vollzogen und damit einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung erreicht, teilte HBM am Freitag mit.