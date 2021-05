HBM-Portfoliounternehmen Swixx BioPharma kündigt Kapitalerhöhung an

Laut Mitteilung investiert Mérieux Equity Partners 40 Millionen Euro für eine Minderheitsbeteiligung an Swixx. HBM Healthcare Investments selbst ist bereits seit 2017 an Swixx beteiligt. Die Gesellschaft werde sich mit 5 Millionen Euro an der Kapitalerhöhung beteiligen.

Die Finanzierung stehe unter dem Vorbehalt routinemässiger regulatorischer Genehmigungen und werde voraussichtlich in den nächsten Monaten abgeschlossen.

Das neue Kapital soll genutzt werden, um das weitere Wachstum voranzutreiben. Mérieux Equity Partners und HBM Healthcare Investments haben zudem Vereinbarungen getroffen, um ihre Investitionen in Swixx in Abhängigkeit von der Erreichung bestimmter Meilensteine weiter zu erhöhen.

hr/ra

(AWP)