Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments verkauft ihre Beteiligung an Immunomedics an Gilead Sciences. Der Kaufpreis beträgt 88 US-Dollar pro Aktie in bar, womit die Transaktion mit rund 21 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Der Abschluss der Transaktion ist im vierten Quartal 2020 vorgesehen, wie HBM am Montag mitteilte.