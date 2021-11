Heidelbergcement verkauft noch mehr Vermögenswerte in Spanien

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement kommt bei dem Verkauf von Geschäftsteilen weiter voran. Der jüngste Vertrag umfasse den Verkauf des Geschäfts in Südspanien an den brasilianischen Konkurrenten Votorantim Cimentos, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Heidelberg mit. Die Veräusserung umfasse das Zementwerk in Málaga, drei Zuschlagstoffwerke und elf Transportbetonwerke in Andalusien. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen den Angaben zufolge Stillschweigen vereinbart.