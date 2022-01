Hellofresh kauft eigene Anteilscheine zurück - Aktienkurs legt zu

(Ausführliche Fassung) - Der Kochboxenversender Hellofresh will eigene Aktien im Volumen von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Bei dem aktuellen Börsenkurs entspreche dies circa 2,4 Prozent der rund 174 Millionen ausstehenden Aktien, teilte das seit Kurzem im Dax notierte Unternehmen am Montagabend nach Börsenschluss in Berlin mit. Bei Anlegern kamen die Pläne zunächst gut an.