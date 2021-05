Hellofresh: Online-Lebensmittelhandel hängt Jahre hinterher

Der Online-Handel mit Lebensmitteln hängt aus Sicht des Kochboxversenders Hellofresh grösseren Internetmärkten wie Elektronik oder Mode Jahre hinterher. "Weniger als vier Prozent des Lebensmittelhandels passieren derzeit online", sagte Hellofresh-Chef Dominik Richter am Mittwoch auf der digitalen Hauptversammlung des Konzerns. Für das Unternehmen biete das ein hohes Wachstumspotenzial. "Experten vermuten, dass sich diese Entwicklung im Laufe der kommenden fünf Jahre sowohl in den USA als auch in anderen Märkten verdoppeln wird." Die jährlichen Wachstumsziele könnten damit allein schon erreicht werden, wenn das Unternehmen genauso schnell wachse wie der Markt.