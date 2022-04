Hellofresh trotzt Konkurrenz mit Umsatzsprung - Ziele für 2022 bestätigt

Der Kochboxenversender Hellofresh ist trotz weniger Corona-Beschränkugen mit einem Umsatzsprung in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal sei der Umsatz von 1,443 Milliarden im Vorjahr auf 1,915 Milliarden Euro geklettert, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch überraschend in Berlin mit. Das entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von 26,4 Prozent. Am Markt sei etwas weniger erwartet worden, hiess es. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (AEBITDA) ging hingegen zurück. Mit 99,3 Millionen Euro liege es aber ebenfalls über den Markterwartungen. Vor einem Jahr hatte der Wert noch bei 159,2 Millionen Euro gelegen. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.