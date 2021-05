Helmut Gottschalk bleibt nach einem positiven Votum der Hauptversammlung Aufsichtsratschef der Commerzbank. Die Aktionäre wählten den 69-Jährigen am Dienstag mit fast 99,4 Prozent Zustimmung in das Kontrollgremium. Der Aufsichtsrat hatte sich bereits vor dem Treffen festgelegt, den zunächst vorübergehend amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden in diesem Fall in seinem Amt zu bestätigen. Regulär läuft die Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2023.