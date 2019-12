Helvetia Anlagestiftung erhöht Kapital und kauft Wohnportfolio

Konkret hat die Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Stiftung im November eine weitere Kapitalerhöhung im Volumen von 75 Millionen Franken abgeschlossen. 42 Anleger der Stiftung, also Pensionskassen, hätten sich für eine Zeichnung entschieden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Zusammen mit den Kapitalzusagen von weiteren 110 Millionen aus dem letzten Jahr sei per Anfang Dezember eine Liegenschaftenakquisition in der Gesamthöhe von 182 Millionen Franken getätigt worden. Gekauft wurde ein Portfolio mit Wohnliegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen, das aus sieben Liegenschaften in sieben Kantonen besteht.

Insgesamt verwaltet die Helvetia Anlagestiftung in der Anlagegruppe Immobilien Schweiz den Angaben zufolge Vorsorgevermögen von 815 Millionen Franken von mehr als 260 halb- und vollautonomen Pensionskassen.

uh/kw

(AWP)