Helvetia Deutschland ernennt Alexander Schorn zum Vertriebschef

Alexander Schorn tritt die Nachfolge von Michael Arens an, der am 31. Januar 2021 sein Amt als Leiter Vertrieb niederlegen wird. Schorn übernimmt von Arens auch dessen Geschäftsführerposition der Helvetia Leben Maklerservice, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilte. Das bisherige Ressort Marktmanagement geht den Angaben zufolge in anderen Ressorts auf.

Arens kehre aus persönlichen familiären Gründen nach Köln zurück und werde die Leitung der Regionaldirektion Köln übernehmen, so der Versicherer weiter.

sig/rw

(AWP)