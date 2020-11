Helvetia lanciert mit Start-up Adresta digitale Versicherung für Uhren

Der Versicherer Helvetia spannt mit dem Start-up Adresta zusammen und bietet über die Adresta-App neu eine Versicherung für Uhren an. Dabei könne Helvetia in diesem Vertriebskanal Erfahrungen sammeln und darauf aufbauend Versicherungslösungen für Wertsachen entwickeln, schreibt Helvetia am Dienstag.