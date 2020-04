Helvetia lanciert neuen Immobilienfonds für qualifizierte Anleger

Der neue Fonds investiert laut Mitteilung vom Mittwoch direkt in attraktive Immobilienwerte in der Schweiz, vorwiegend in Gross- und Mittelstädten und deren Agglomerationen. Der Hauptanteil des Portfolios soll in Liegenschaften mit Wohnnutzung investiert werden, ergänzt um gemischt genutzte und kommerzielle Liegenschaften, wie es heisst.

Der Portfolioaufbau werde in erster Linie über Portfoliotransaktionen aus dem Versicherungsbestand von Helvetia erfolgen, heisst es weiter, wodurch der Fonds ab dem ersten Tag stabile Mieterträge aufweise. Daneben könnten auch selektive Zukäufe am Markt getätigt werden.

Die Erstemission richtet sich den Angaben zufolge ausschliesslich an qualifizierte Investoren und hat ein Volumen von bis zu 450 Millionen Franken. Die Helvetia Gruppe werde auch in den Fonds investieren.

Mit dem Emissionserlös soll dann ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit 29 Liegenschaften und einem Gesamtwert von über 532 Millionen Franken von der Helvetia erworben werden.

uh/ra

(AWP)