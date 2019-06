Helvetia Venture Fund investiert in E-Mobilität

Neben Helvetia Venture Fund beteiligt sich laut den Angaben auch die Risikokapitalgesellschaft VinciVC an der Finanzierungsrunde. Dies ermögliche es Chargery, in weitere Städte zu expandieren.

Das in Berlin ansässige Mobility Start-up sei in den Bereichen Shared Mobility sowie Elektromobilität tätig und habe sich in den vergangenen 18 Monaten als Full-Service-Dienstleister für elektrische Carsharing-Flotten etabliert, hiess es weiter. Mit der Kombination von diversen Dienstleistungen und intelligenter Software sorge das Unternehmen dafür, dass geteilte elektrische Flotten, wie DriveNow von BMW und SixtShare, effizienter betrieben und Ausfallzeiten von Elektroflotten in städtischen Gebieten reduziert werden könnten.

pre/rw

(AWP)