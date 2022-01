Helvetic Airways übergibt Bodenabfertigung der Flüge in Zürich an Swissport

Zum von Swissport geleisteten so genannten "Ground Handling" gehören die Dienstleistungen an den Passagieren wie Check-In, Lounge, Gate oder Lost & Found sowie das Ramp-Handling, wie die beiden Unternehmen am Montag gemeinsam mitteilten. Beim Ramp-Handling handelt es sich um die Gepäcksortierung und -abfertigung, die Reinigung der Flugzeuge, deren Verschiebung auf dem Flugfeld sowie die Enteisung.

Die Zusammenarbeit zwischen Helvetic Airways und Swissport wurde bereits im vergangenen Jahr am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg gestartet und soll allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch auf den Flughafen Genf-Cointrin ausgeweitet werden.

cf/uh

(AWP)