Helvetica ernennt Gründer Hans Holdener erneut zum CEO

Holdener hatte Helvetica vor 15 Jahren gegründet und war in den Jahren 2006 und 2019 bereits CEO. Der Schweizer Unternehmer mit norwegischen Wurzeln verfüge über mehr als 20 Jahren Erfahrung im Immobilien- und Finanzbereich, hiess es weiter. Um eine Good Corporate Governance sicherzustellen, werde Holdener aus dem Verwaltungsrat austreten. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers laufe.

Weiter hat die Fondsgesellschaft die Kapitalerhöhung für ihren Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO) abgeschlossen. Der Emissionserlös daraus belief sich auf 27,7 Millionen Franken. Soviel hatte man ursprünglich maximal angestrebt. Die Transaktion sei deutlich überzeichnet gewesen, hiess es.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 250'000 Anteile zu einem Preis von 110,74 Franken das Stück ausgegeben. Die Liberierung der neuen Anteile ist am heutigen 30. Juni erfolgt. Den bisherigen Teilhabern wurde ein Bezugsrecht gewährt. Mit dem Geld habe der Fonds bereits den Kauf von fünf Liegenschaften an bester Lage in Pratteln vollzogen. Gleichzeitig ermöglichten die Mittel weitere Investitionen in das bestehende Liegenschaftsportfolio.

Darüber hinaus strebe die Fondsleitung mittelfristig weiterhin eine Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange an.

mk/ra

(AWP)