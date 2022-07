Helvetica Immobilienfonds blicken auf ein starkes erstes Halbjahr zurück

Das Portfolio des Helvetica Swiss Living Fund sei um 43 Prozent gewachsen, teilte die Fondsleitung am Freitag mit. Dies geschah vor allem durch den Kauf von 13 Wohnliegenschaften im Gesamtwert von 209 Millionen Franken. Damit umfasst das Portfolio per Ende Juni 2022 insgesamt 54 Liegenschaften mit 1630 Wohnungen und einem Verkehrswert von 715 Millionen Franken. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Wohnliegenschaften an Lagen mit guter ÖV-Anbindung.

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund habe den Vermietungsstand auf 97 Prozent erhöht. Das Portfolio habe um drei Liegenschaften mit bonitätsstarken Mietern und langjährigen Mietverträgen im Wert von für rund 48 Millionen erweitert werden können. Der Fonds ist auf Spezialimmobilien wie Produktions-, Logistik- und Lagerliegenschaften sowie Fachmärkte fokussiert.

Gut unterwegs sei auch der Helvetica Swiss Commercial Fund. Der Verkehrswert habe sich gegenüber Ende Vorjahr um rund 0,4 Prozent auf 753 Millionen Franken erhöht. Die Mietzinseinnahmen stiegen laut Mitteilung gegenüber Vorperiode um 2,6 Prozent. Der der Vermietungsstand sei auf 93,4 von 93,1 Prozent gesteigert worden und soll im zweiten Halbjahr weiter erhöht werden. Per 30. Juni 2022 umfasst der Fond 35 Liegenschaften.

Aufgrund robuster Schweizer Wirtschaftsdaten, anhaltend hoher Migration, sinkender Bautätigkeit sowie einer nachhaltig hohen Inflation erwartet die Fondsleitung laut weiteren Angaben eine stabile Wertentwicklung des Portfolios. Weitere Wachstumsschritte würden kritisch angegangen und es werde nur zu marktgerechten Renditen investiert. Bei guten Marktbedingungen werde allenfalls eine weitere Kapitalerhöhung geprüft. Die Fondsleitung stellt für das Geschäftsjahr 2022 eine "attraktive" Ausschüttung in Aussicht.

pre/ra

(AWP)