Helvetica Property plant Kapitalerhöhung für HSL Fund

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung sei für den Kauf von zwei Portfolios und Wohnliegenschaften in der Schweiz vorgesehen, heisst es weiter. Die Emission werde im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die genauen Konditionen gibt Helvetica Property laut den Angaben erst kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist bekannt.

Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz. Der HSL Fund richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich gehandelt.

tv/ra

(AWP)