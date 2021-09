Helvetica Property plant weitere Kapitalerhöhung für HSO Fund

Die Immobilien-Investmentgesellschaft Helvetica Property Investors will im Oktober erneut das Kapital ihres Fonds Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) erhöhen. Die zusätzlichen Mittel sollen für den weiteren Ausbau des Bestandesportfolios verwendet werden, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Es befänden sich "strategiekonforme und teils exklusive" Liegenschaften in der Pipeline.