Helvetica Property schliesst Kapitalerhöhung für HSL Fund erfolgreich ab

Die Kapitalerhöhung sei deutlich überzeichnet gewesen und mit der Emission habe man den Anlegerkreis erweitern können, heisst es weiter. Insgesamt werden 342'789 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von 109,68 Franken netto je Anteil ausgegeben. Damit sind nach der Kapitalerhöhung insgesamt 1,71 Millionen Fonds-Anteile im Umlauf. Die Liberierung erfolgt am 31. Mai.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung sei für den Kauf von zwei Portfolios und Wohnliegenschaften in der Schweiz vorgesehen, hiess es bei der Ankündigung der neuen Finanzierungsrunde Mitte April.

Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz und wird ausserbörslich gehandelt. Die Kotierung an der SIX ist bis Ende 2022 geplant.

yr/ra

(AWP)