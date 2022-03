Helvetica Swiss Opportunity Fund wächst stark und plant erneut Kapitalerhöhung

Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien wie Verkaufs-, Logistik- oder Gewerbeflächen oder auch Parkplätze in den Schweizer Wirtschaftszentren und steht nur qualifizierten Investoren offen. Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt in den Regionen Zürich und Nordwestschweiz.

Insgesamt erwarb der Fonds im vergangenen Jahr sieben Liegenschaften mit einem Verkehrswert von total 119 Millionen Franken, wie die Fondsleitungsgesellschaft Helvetica Property Investors AG am Donnerstag mitteilte. Dadurch haben sich das Bestandesportfolio auf 234 Millionen Franken und das Gesamtvermögen des Fonds auf 246 Millionen jeweils mehr als verdoppelt. Auch der Soll-Mietertrag erhöhte sich um mehr als 100 Prozent auf 12,8 Millionen Franken.

Die effektiven Mieteinnahmen kletterten rund 58 Prozent auf 9,0 Millionen Franken. Zusätzlich zu diesem Anstieg aus dem operativen Geschäft wurden 13,2 Millionen Franken als Aufwertungen unter dem Posten "nicht realisierte Kapitalgewinne" verbucht. So lag auch der Gesamterfolg mit 18,7 Millionen um mehr als das doppelte über dem Vorjahr. Die Ausschüttung je Anteil wird nun um 10 Rappen auf 6,10 Franken erhöht.

Mit Blick auf das laufende Jahr will das Unternehmen das Portfolio weiter ausbauen. Beim Kauf neuer Liegenschaften werde vor allem auf Drittverwendungsfähigkeit, flexible Nutzung, Lagequalität sowie Mieterbonität geachtet. Mittelfristig soll das Portfolio auf einen Wert von 400 Millionen Franken aufgestockt werden.

Dazu wird bereits am 21. März eine weitere Kapitalerhöhung um bis zu 40 Millionen Franken gestartet. Jedem bisherigen Anteil wird dabei ein Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils gegen Bezahlung des Emissionspreises von 126,91 Franken.

cf/kw

(AWP)