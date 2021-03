Die Immobiliengesellschaft Hiag erwirbt von der BR Bauhandel AG vier Gewerbeliegenschaften im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion. Die BR Bauhandel bleibt mit ihren Marken Richner und Baubedarf an den drei Standorten in Winterthur, Solothurn und Reinach langfristige Mieterin, wie Hiag am Freitag mitteilte.