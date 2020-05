Die Immobiliengesellschaft Hiag erwirbt von der Edipresse Group drei aneinandergrenzende Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 22'319 m2. Das Areal, das sich in der Gemeinde Bussigny/VD befindet, liegt in einem Industriegebiet. Angrenzend an das neue Lager- und Logistikgebäude der Universitätsspitäler Genf (HUG) und des Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) ermögliche dieser Standort die Entwicklung eines gemischten gewerblich-industriellen, Lager-/Logistik- und Forschungs- und Entwicklungsprojekts, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Die aktive Suche nach Ankernutzern habe bereits begonnen.