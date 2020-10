Hiag nimmt über Privatplatzierung rund 33 Millionen Franken ein

Das Geld will Hiag den Angaben zufolge hauptsächlich für die Entwicklung des Immobilienportfolios und für Akquisitionen einsetzen. Den Fokus lege man dabei weiterhin auf Projekte in der Deutsch- und Westschweiz.

Die neuen Aktien, die insgesamt 4,76 Prozent am gesamten ausstehenden Kapital ausmachen, wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital bei fünf "namhaften" Investoren platziert. Liberierung, Kotierung und Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange seien am 29. Oktober vorgesehen, heisst es weiter.

Im Zuge der Transaktion erhöhe sich der Freefloat bei der Hiag um 3,1 Prozentpunkte auf neu 35,7 Prozent. Als Lead Manager agierte die Zürcher Kantonalbank.

mk/

(AWP)