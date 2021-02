Hiag sucht neuen Finanzchef und nominiert Zenker und Wiesendanger für VR

Die Suche sei aber eingeleitet, hiess es in dem Communiqué. Bis zu seinem Ausscheiden, das spätestens Ende Oktober 2021 erfolgen werde, bleibe Spindler noch Mitglied der Geschäftsleitung von Hiag.

Ausserdem komme es zu Veränderungen im Verwaltungsrat der Firma. An der kommenden Generalversammlung vom 22. April 2021 würden mit Susanne Zenker und Christian Wiesendanger zwei neue Mitglieder zur Zuwahl in das Gremium vorschlagen, hiess es. Walter Jakob, bisheriger Vizepräsident des Verwaltungsrats und Lead Director, stehe nach Erreichen der Altersgrenze an der Generalversammlung hingegen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.

kw/

(AWP)