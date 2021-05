Highlight Communications steigert im ersten Quartal den Umsatz

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten 2021 um 19 Prozent auf 106,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Vor allem im Segment Film sei der Umsatz in die Höhe geklettert, während Sport- und Event-Marketing leicht über und das Segment Sport unter dem Vorjahresniveau lagen.

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 1,3 Millionen Franken trotz höherem operativem Aufwand über dem Vorjahreswert von 1,2 Millionen. Derweil weitete sich der Reinverlust um 1,0 Millionen auf 2,1 Millionen Franken aus.

mk/tp

(AWP)