Highlight Communications steigert Umsatz um mehr als ein Fünftel

Der Umsatz stieg um 22,6 Prozent auf 508,2 Millionen Franken, wie das im Bereich Sportvermarktung und Film tätige Unternehmen am Montagabend mitteilte. An Highlight Communications hält die an der Schweizer Börse kotierte Highlight and Entertainment-Gruppe (HLEE) knapp 50 Prozent.

Zum Umsatzanstieg hätten alle Segmente einen Beitrag geleistet, hiess es weiter. Beim Film nahm der Absatz um knapp 27 Prozent auf 331,5 Millionen zu. Das Segment Sport- und Event-Marketing trug 68,4 Millionen zum Gesamtumsatz bei und wuchs mit gut 11 Prozent. Und im Sport-Segment kletterte der Umsatz um 18 Prozent auf 108,3 Millionen.

Der operative Konzernaufwand stieg noch etwas stärker als der Umsatz. Der Betriebsgewinn (EBIT) nahm in der Folge nur um knapp 12 Prozent auf 28,6 Millionen zu. Beim Ergebnis pro Aktie steht gleichwohl ein Plus von knapp 24 Prozent zu Buche. Die Geschäftsentwicklung sei auch in Anbetracht der fortwährenden Covid-19 Pandemie im Jahr 2021 insgesamt positiv verlaufen, so die Mitteilung.

Die an der SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hatte am letzten Donnerstag mitgeteilt, dass sie ihren Geschäftsbericht 2021 bis spätestens am 10. Juni 2022 bei der Schweizer Börsenaufsicht einreichen darf. Die SIX Exchange Regulation habe ein entsprechende Gesucht zur Fristerstreckung bewilligt

Aufgrund von Verzögerungen bei den Abschlussarbeiten in der Konzerngesellschaft, der Highlight Communications AG und ihrer Tochtergesellschaften, habe der Abschluss sowie die entsprechenden Revisionsarbeiten nicht fristgerecht abgeschlossen werden können, wurde dies damals begründet. Deshalb könne man die Zahlen nicht wie üblicherweise gefordert bis Ende April publizieren.

rw/

(AWP)