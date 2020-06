Highlight E&E schlägt zwei neue Mitglieder in Verwaltungsrat vor

Alexander Studhalter ist den Angaben zufolge Unternehmer und Investor. Er ist Präsident und CEO der Studhalter International Group AG, einer Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Events/Sport/Unterhaltung sowie Multi-Family-Office Dienstleistungen. Er werde sein Know-how in den Bereichen strategische Planung, Organisationsentwicklung und finanzielle Führung in das Gremium einbringen. Er hält indirekt 28,9 Prozent an HLEE.

Clive Ng seinerseits hat Geburtsort Malaysia und ist Gründer und Vorsitzender mehrerer Gesellschaften. Er besitze mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Strategieentwicklung und im Management von Medienunternehmen im europäischen und amerikanischen Raum und verfüge über ein hervorragendes Netzwerk im asiatischen Markt, heisst es dazu. Er hält indirekt einen Anteil von 3,02 Prozent an der HLEE.

Die GV findet wegen Corona ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt. Diese können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

