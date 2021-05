Highlight E&E schreibt 2020 knapp schwarze Zahlen

Bei diesen Zahlen, die am Sonntagabend veröffentlicht wurden, handelt es sich jedoch um ungeprüfte Kennzahlen. Denn der eigentliche Geschäftsbericht 2020 liegt noch nicht vor, obwohl die Frist dafür Ende April abgelaufen ist.

Die SIX Exchange habe nun ein Gesuch um Erstreckung der Frist bewilligt, so die Mitteilung weiter. Eine Bedingung dafür sei gewesen, dass ungeprüfte Schlüsselkennzahlen sofort veröffentlicht werden. Der detaillierte Geschäftsbericht soll nun bis spätestens am 12. Mai vorliegen.

Begründet wurde die Verspätung damit, dass der Geschäftsbericht der Konzerngesellschaft Highlight Communications AG nicht fristgerecht fertig geworden und erst am letzten Freitag publiziert worden sei. Dadurch sei die HLEE nicht in der Lage gewesen, wie vorgeschrieben per Ende April die Zahlen zu publizieren.

rw/

(AWP)