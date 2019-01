Der Liechtensteiner Baumaschinenhersteller Hilti hat einen neuen Geschäftsführer für die Hilti (Schweiz) AG ernannt. Per 1. Januar 2019 hat Aksel Ringvold die Verantwortung für die Schweizer Ländergesellschaft übernommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Er ist seit 2005 für Hilti tätig und leitete zuletzt das Geschäft in Schweden.