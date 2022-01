Hilti geht strategische Partnerschaft mit Trackunit ein

Gemeinsam wollen Hilti und Trackunit die Ausfallzeiten von Baugeräten eliminieren und so die Produktivität erhöhen, wie Hilti am Montag mitteilte. Darüber hinaus soll mit Blick auf Werkzeuge und Geräte die Digitalisierung in der Bauindustrie vorangetrieben werden.

Trackunit erfasst und analysiert Maschinendaten in Echtzeit, um verwertbare und zukunftsfähige Informationen zu liefern. Das Unternehmen sieht sich als Branchenführer im Bereich Flottenmanagement. Hilti will gemeinsam mit Trackunit die eigene "ON!Track"-Lösung für das Betriebsmittelmanagement erweitern.

cf/kw

(AWP)