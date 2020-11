HLEE plant Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierung

Die an der SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) will frisches Geld aufnehmen. Der Verwaltungsrat habe am (heutigen) Montag beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Dabei sollen 200'000 neue Inhaberaktien - entsprechend rund 2,3 Prozent des Aktienkapitals - mittels Privatplatzierung ausgegeben werden.