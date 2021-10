HLEE will Anteil an Highlight Communications erhöhen

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) will ihren Anteil von derzeit knapp 50 Prozent an der Highlight Communications erhöhen. Man wolle ein grösseres Aktienpaket zu einem Preis von 4,50 Euro je Aktie von einem unabhängigen Dritten erwerben, teilte das im Bereich Film, Sport- & Event-Marketing und Sport tätige Unternehmen am Montag mit.