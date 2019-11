Hochdorf ernennt Jürgen Brandt zum neuen Finanzchef

Bei dem in einer Restrukturierung steckende Milchverarbeiter Hochdorf ist Jürgen Brandt zum neuen Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt worden. Der ehemalige Sulzer-Finanzchef löst in dem Amt Marcel Gavillet ab. Dieser werde im Unternehmen verbleiben und Spezialprojekte im Finanzbereich übernehmen, teilte Hochdorf am Donnerstagabend mit.