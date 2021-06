Hochdorf hat Zinszahlung für Hybrid-Anleihe verschoben

Der Milchverarbeiter Hochdorf hat die jüngste Zinszahlung für eine 2017 emittierte Hybridanleihe mit ewiger Laufzeit und erster Rückzahlungsmöglichkeit nach 5,5 Jahren ausgesetzt bzw. verschoben. Die Zahlung hätte am vergangenen Montag (21.6.) erfolgen sollen, wobei die Verschiebung der Zahlung von Hochdorf lediglich via eine Offizielle Mitteilung der Schweizer Börse SIX am 15. Juni angekündigt worden war.