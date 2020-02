Hochdorf: Praktisch der ganze Verwaltungsrat nimmt den Hut

Es sind dies Verwaltungsratspräsident Bernhard Merki, Vizepräsident Jörg Riboni sowie die Mitglieder Markus Kalberer und Walter Locher, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Merki, Riboni und Kalberer waren erst im vergangenen April durch eine Revolte der Aktionäre in das Aufsichtsgremium gewählt worden, als der damalige Präsident Daniel Suter und Verwaltungsrat Niklaus Sauter vor die Türe gesetzt wurden.

Der damals mehrheitlich neu zusammengesetzte Verwaltungsrat hatte die Aufgabe, den in Turbulenzen befindlichen Milchverarbeiter wieder in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und die richtigen Impulse für die strategische und operative Führung setzen. In den letzten 10 Monaten habe der Verwaltungsrat enorme Anstrengungen zur Stabilisierung der in Schieflage geratenen Gruppe unternommen, schrieb Hochdorf nun am Dienstag.

"Dazu gehörten umfangreiche Restrukturierungs- und Refinanzierungsmassnahmen und die Ernennung eines neuen operativen Führungsteams. Insbesondere durch die Erneuerung des Konsortialkredits und dem Ende 2019 erfolgten Verkauf der Pharmalys steht die Gesellschaft heute wieder auf etwas soliderem Boden und kann die Planung der Zukunft umsichtig an die Hand nehmen", so Hochdorf.

Zu diesem Zweck habe der Verwaltungsrat das Gespräch mit den grössten Aktionären der Gesellschaft gesucht. Diese sind ZMP, Stichting und Amir Mechria, wie Hochdorf-Sprecher Christoph Hug auf Anfrage sagte. Die Grossaktionäre werden per Ende März 2020, nach Abschluss der vollständigen Wandlung der ausstehenden Pflichtwandelanleihe in Aktien der Hochdorf Holding AG (und vorbehältlich weiterer Verschiebungen), rund 60 Prozent der Aktien der Gesellschaft halten.

Vor einem Jahr war lediglich ZMP Grossaktionär von Hochdorf gewesen. Dessen Vertreter Markus Bühlmann soll im Verwaltungsrat bleiben. Mechria war durch den Rückkauf der verlustreichen Tochter Pharmalys zum bedeutenden Anteilseigner geworden. Stichting hatte erst im Sommer in grossem Stil Anteile von Hochdorf gekauft.

Neue Vertreter der Grossaktionäre

"Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grossaktionäre sich auf einen gemeinsamen Weg bezüglich künftiger Kapitalstruktur und strategischer Ausrichtung einigen müssen. Dieser muss mit neuen Köpfen im Verwaltungsrat umgesetzt werden, welche die Interessen der Grossaktionäre direkt einbringen und vertreten können", heisst es in der Mitteilung.

Dies habe man den Grossaktionären anlässlich eines Runden Tisches unterbreitet. Es gehe darum, die Grossaktionäre in die Pflicht zu nehmen, sagte Hug weiter. Diese würden ihre Verantwortung wahrnehmen und entsprechende Kandidaten zur Wahl vorschlagen, heisst es in der Mitteilung. "Der Verwaltungsrat hofft, im Rahmen der Finanzberichterstattung zum Geschäftsjahr 2019 am 19. März 2020 über die geplante künftige Zusammensetzung des Verwaltungsrates informieren zu können.".

jb/uh

(AWP)