Hochtief will deutlich weniger Dividende zahlen

Der Baukonzern Hochtief will wegen einem kräftigen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr deutlich weniger an die Aktionäre ausschütten. Der Vorstand schlage für 2021 eine Dividende von 1,91 Euro je Aktie für 2021 vor, teilte Hochtief am Mittwoch in Essen mit. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet, nachdem das Unternehmen noch im Vorjahr 3,93 Euro je Anteilsschein gezahlt hatte. Der Gewinn schrumpfte 2021 aufgrund von Ausgleichszahlungen wegen eines Altprojekts in Chile im Jahresvergleich um ein Drittel auf 207,9 Millionen Euro.