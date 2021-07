Höhere Kosten belasten Konsumgüterkonzern Unilever - Prognose gesenkt

Steigende Kosten für Rohstoffe, Verpackung und Logistik belasten den Konsumgüterkonzern Unilever zunehmend. Dies, zusammen mit wieder steigenden Investitionen, drücke auf das Ergebnis, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Unilever senkte daher die Prognose für die bereinigte operative Marge im laufenden Geschäftsjahr und geht nun von einem Wert auf Vorjahresniveau aus, nachdem das Management im April noch einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt hatte. Die Umsatzprognose bestätigte der Konzern und geht weiter von einem Wachstum aus eigener Kraft von 3 bis 5 Prozent aus. Die Aktien fielen am Vormittag um fast vier Prozent.