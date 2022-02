Hohe Kosten drücken bei Danone auf die Marge - Wachstum aber höher als erwartet

Der Lebensmittelkonzern Danone hat das vergangene Jahr mit einem unerwartet starken Schlussspurt abgeschlossen. Doch die Franzosen kämpfen wie viele andere Konzerne auch mit den explodierenden Kosten etwa für Logistik und Rohstoffe. Danone erhöhte deshalb 2021 die Preise kräftig, konnte die Belastungen damit aber nicht gänzlich auffangen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Paris mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge lag mit 13,7 Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau und fiel damit so niedrig aus wie seit 2015 nicht mehr. Analysten hatten dies aber bereits erwartet.