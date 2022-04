Der Zementriese Holcim soll einen Verkauf der indischen Tochtergesellschaft Ambuja Cements in Erwägung ziehen. Holcim sondiere am Markt das Interesse möglicher Kaufinteressenten, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg, welche sich dabei auf gut informierte Kreise beruft. Holcim wollte gegenüber AWP den Artikel nicht kommentieren.