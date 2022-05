Die Steinbrüche seien ideal platziert, um die Metropolitan-Regionen Dijon, Lyon und Genf zu bedienen, teilte Holcim am Dienstag mit. In diesen Regionen gebe es eine grosse Nachfrage nach nachhaltigen Baustoffen für Gebäude. Die Übernahme entspreche deshalb dem Ziel, den Bereich "Green Building Solutions" in der Region Rhone/Alpen auszubauen.

Holcim übernimmt auch die Mitarbeiter der Famy Group. Finanzielle Details zu der Transaktion werden keine bekanntgegeben.

cf/ys

(AWP)